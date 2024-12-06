Англія

Керманич "шпор" розчарований результатом минулого матчу АПЛ.

Борнмут у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв лондонський Тоттенгем (1:0).

Головний тренер "шпор" Анже Постекоглу на тлі незадовільного для своєї команди результату вирішив звернутися до вболівальників Тоттенгема.

"Все, що я можу сказати, це те, що я дуже розчарований цим вечором, і я сповнений рішучості зробити все правильно.

Я продовжуватиму боротьбу, доки не досягну своєї мети", — звернувся Анже Постекоглу до вболівальників Тоттенгема.

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