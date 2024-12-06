Англія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 5 грудня 2024 року.

Борнмут у матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі мінімально обіграв лондонський Тоттенгем (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині першого тайму, коли результативним ударом відзначився Гейсен, який став наймолодшим автором голу в історії клубу у матчах АПЛ.

Після 14 турів Борнмут набрав 21 очко і посідає дев'яте місце в АПЛ, а Тоттенгем має 20 балів та 10 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Борнмут — Тоттенгем у рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Борнмут — Тоттенгем 1:0.

Гол: Гейсен, 17.

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Гейсен, Керкез — Адамс, Крісті (Кук, 77) — Семеньйо (Брукс, 85), Клюйверт (Уаттара, 64), Таверньєр (Біллінг, 85) — Еванілсон (Унал, 85).

Тоттенгем: Форстер — Грей, Дрегушін, Девіс (Порро, 62), Удоджі — Сарр (Сон, 57), Біссума (Бергвалль, 80), Меддісон (Вернер, 80) — Джонсон, Соланке, Кулусевські.

Попередження: Аррісабалага, Адамс — Девіс, Біссума.