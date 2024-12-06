Англія

Обережний підхід італійського фахівця.

Головний тренер лондонського клубу висловився про боротьбу за перемогу в англійській Прем'єр лізі. Цитує італійського фахівця BBC.

"Не думаю, що ми готові конкурувати з Арсеналом, Ліверпулем та Манчестер Сіті. Я вже говорив це, і мені нічого додати.

Нам потрібно робити багато правильних речей на футбольному полі, не тільки забивати голи, а ще й не пропускати. Останнім часом ми добре граємо в обороні.

Слід ретельно готуватися до наступних матчів. У футболі все швидко змінюється", — сказав Енцо Мареска.

Наразі, Челсі йде на другому місці в турнірній таблиці АПЛ, набравши 28 пунктів після 14 зіграних турів.