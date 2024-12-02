Іспанія

На заміну тер Штегену.

Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик під час зимового трансферного вікна може залишити лондонський клуб та перейти до Барселони. Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, 23-річний українець не зміг справити враження на тренерський штаб Енцо Марески, тому може піти в оренду. "Сині" готові й на продаж українця, але взимку оренда є найвірогіднішим варіантом.

Повідомляється, що зацікавленість до Михайла проявляють Ньюкасл, Крістал Пелес та Барселона.

Зазначається, що головний тренер "сорок" Едді Гау високо оцінює рівень гри Мудрика. Очікується, що клуб може розпочати переговори щодо цієї угоди найближчим часом, оскільки їхня зацікавленість наразі виглядає найсильнішою, бо Ньюкасл намагається компенсувати пасивність під час літнього трансферного вікна.

В свою чергу у керівництва Барселони є надія, що гравець збірної України може зробити сильний стрибок у своєму розвитку в столиці Каталонії.

Цього сезону Михайло Мудрик відіграв за Челсі 15 матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.