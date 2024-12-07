Англія

Тренерська "заруба" набирає обертів.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дав відповідь керманичу Фенербахче Жозе Моурінью. Цитує іспанського фахівця City Xtra.

"Це був жарт. Але тепер він у великому списку тих, хто хоче, щоб Манчестер Сіті відправили в Лігу 1. Я б сказав Жозе: ми невинні, поки не доведено нашу провину. А потім подивимося, що станеться.

Це був жарт. Думаю, ми обидва, з нашими командами, він із Челсі, я з Манчестер Сіті, можемо сидіти за столом із сером Алексом Фергюсоном та Арсеном Венгером, вірно? За багато, багато виграних нами титулів. І я впевнений, що рано чи пізно він привітає нас.

Якщо я образив Жозе, мені дуже шкода. Але це був жарт. Факт у тому, що в нього три титули, а в мене шість. Такі факти", — сказав Гвардіола.