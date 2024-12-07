Англія

Українець цієї зими може переїхати до Англії.

Ліверпуль та Тоттенгем зацікавлені в 22-річному атакувальному півзахиснику донецького Шахтаря Георгії Судакові. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, англійські клуби ще не зв'язувалися з "гірниками" з приводу можливого переходу українця, але вони розглядають можливість купівлі гравця збірної України вже цієї зими.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 31 грудня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Георгій Судаков відіграв за Шахтар 21 матч, забив дев'ять голів та віддав три результативні передачі.