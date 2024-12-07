Англія

Дуже несподіваний варіант продовження кар'єри для Трента.

Манчестер Сіті проявляє інтерес до універсала Ліверпуля Трента Александер-Арнольда, в якому “містяни” бачать заміну для 34-річного Кайла Вокера. Про це повідомляє Caught Offside.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті вже розпочав переговори з представниками 26-річного футболіста, чий контракт із Ліверпулем закінчується наступного літа.

Також інтерес до Александер-Арнольда проявляє Барселона, яка хоче створити конкуренцію для Жюля Кунде та мадридський Реал, який бачить в особі Трента ідеальну заміну для Дані Карвахаля.

Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 17 матчів та зробив чотири результативні передачі.