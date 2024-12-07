Англія

Детальна інформація буде найближчим часом.

Нападник Вест Гема Майкл Антоніо потрапив у ДТП. Лондонський клуб підтвердив інформацію, але поки не надав жодних подробиць.

"Думки і молитви всіх у клубі зараз із Майклом, його сім'єю і друзями. Клуб опублікує оновлену інформацію в належний час", — йдеться в повідомленні "молотобійців".

У сезоні-2024/25 Майкл Антоніо провів 15 офіційних матчів, у яких записав на свій рахунок один гол і один результативний пас на партнера.

Вест Гем зараз посідає 14-те місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Найближчий матч команда проведе в понеділок, 9 грудня, — проти Вулвергемптона на своєму полі.