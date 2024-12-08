Англія

Відверті слова співвласника МЮ.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф вважає, що клуб перетворився на звичайного середняка. Цитує англійця BBC.

"Манчестер Юнайтед перетворився на посередність. Хоча вважається, що це один із найкращих футбольних клубів у світі.

Нам доводиться приймати важкі й непопулярні рішення. Якщо ви ухиляєтеся від складних рішень, то нічого доброго з цього не вийде", — заявив Реткліфф.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає 13-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 19 очок після 14 зіграних матчів.