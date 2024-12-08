Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф вважає, що клуб перетворився на звичайного середняка. Цитує англійця BBC.
"Манчестер Юнайтед перетворився на посередність. Хоча вважається, що це один із найкращих футбольних клубів у світі. 
Нам доводиться приймати важкі й непопулярні рішення. Якщо ви ухиляєтеся від складних рішень, то нічого доброго з цього не вийде", — заявив Реткліфф. 
Наразі Манчестер Юнайтед посідає 13-те місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 19 очок після 14 зіграних матчів.
Раніше Рубен Аморім прокоментував поразку Манчестер Юнайтед від Ноттінгем Форест.