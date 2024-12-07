Англія

Коментар португальського тренера МЮ.

Рубен Аморім прокоментував поразку Манчестер Юнайтед від Ноттінгем Форест. Манкуніанці програли матч 15-го туру АПЛ з рахунком 2:3.

"Важка гра. Ми почали дуже погано, у першому ж епізоді пропустили гол. Потім ми контролювали хід гри, і в нас було багато моментів. Ми стали грати краще в останній третині. Нам вдалося зрівняти рахунок, а потім, у перерві, ми були готові боротися за перемогу, але другий тайм почали дуже погано. Два голи. Потім ми спробували багато чого, але не дуже якісно. У нас було не так багато гольових моментів.

Важка гра у важкий момент, але ми повинні продовжувати розпочате. Це довгий шлях. Ми вдосконалюємося в деяких аспектах. Ми повинні перемагати, щоб удосконалюватися. Ми перебуваємо на самому початку чогось дуже масштабного, тож приділяємо увагу кожній деталі. Ми вже знаємо, що це велика робота, тому маємо продовжувати", — сказав Аморім.

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