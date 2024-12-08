Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 8 грудня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає лондонське протистояння між Тоттенгемом та Челсі, яке відбудеться на домашній арені "шпор".

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

НЕДІЛЯ, 8 ГРУДНЯ, 18:30. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Тоттенгем — найбільш суперечлива команда АПЛ на даний момент. З одного боку, "шпори" стабільно демонструють дуже якісний та привабливий атакувальний футбол, який легко "продати" пересічному вболівальнику. Тобто якщо в розкладі є поєдинок "шпор" з моменту призначення Анже Постекоглу на посаду головного тренера, ви завжди впевнені, що нудно вам точно не буде. З іншого боку, відсутність стабільності в плані результатів і нинішнє становище клубу з Північного Лондона в турнірній таблиці відверто не радують, але при цьому Постекоглу — це остання людина у цьому клубі, яку взагалі хочеться хоч якось критикувати.

З першого дня, коли Анже з'явився у Лондоні, стали зрозумілі його ідеї та те, що він прагне побудувати у Тоттенгемі — і враховуючи те, що до нього команду очолювали кілька прагматичних виконавців із кардинально протилежною футбольною філософією та стилем, втілювати свої ідеї поточному керманичу "шпор" доводиться з нуля. В чому ж проблема такої нестабільності Тоттенгема, якщо сам рівень його футболу не розчаровує? Все банально просто — відсутність якісної та рівноцінної ротації, з поточним рівнем якої дуже важко підтримувати такий енерговитратний і динамічний стиль. На тлі цього будь-яка травма ключового гравця — це велика трагедія для тренерського штабу Постекоглу, а з лазаретом у "шпор" наразі є значні проблеми. Травми Міккі ван де Вена та Гульєльмо Вікаріо - це нищівний удар по всіх лінії оборони Тоттенгема. Відсутність Рішарлісона та Вілсона Одобера — це неможливість ротувати лінію атаки, яка в таких умовах банально видихається рано чи пізно.

У Челсі, в свою чергу, якихось проблем із підбором футболістів взагалі немає, тому Енцо Мареска завжди має приємний головний біль при виборі стартового складу на гру, спокійно розподіляючи кондиції команди як на внутрішню арену, так і на єврокубки. В цілому поточне місце "пенсіонерів" у топ-3 турнірної таблиці АПЛ багато хто помилково пов'язує тільки з призначенням італійського фахівця — мовляв, нарешті ці Боелі та Егбалі призначили необхідного тренера, який із перших днів почав стабільно давати результат і реалізовувати шалений потенціал із цього багатомільйонного талановитого складу.

Насправді ж не варто забувати, що Грем Поттер приходив на початковому етапі будівництва нового проєкту в Челсі, не отримавши при цьому абсолютно ніякого часу, тоді як сама команда встигла заграти наприкінці минулого сезону за роботи Маурісіо Почеттіно, якому при цьому протягом усього сезону доводилося справлятися з величезною кількістю травм. Енцо Мареска — це зараз людина, яка успішно продовжує весь той пройдений шлях, що супроводжувався серйозною кризою та глобальною перебудовою. При цьому італієць всіляко відхрещується від теоретичної боротьби за чемпіонство АПЛ, розуміючи, що йому теж доводиться і доведеться зробити в цьому клубі великий обсяг роботи, адже в лінії оборони та центрі півзахисту він також дуже залежить від окремих виконавців, яким би насиченим кількісно склад Челсі не виглядав.