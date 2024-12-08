Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Тоттенгем та Челсі.

Лондонські Тоттенгем та Челсі зіграють у дербі в рамках п'ятнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Анге Постекоглу, після поразки від Борнмута (0:1), залучив до стартового складу Порро, Ромеро та ван де Вена в обороні, тоді як Сон зіграє на лівому фланзі атаки.

Енцо Мареска, на тлі перемоги над Саутгемптоном (5:1), використав із перших хвилин Кайседо праворуч у захисті, тоді як Колвілл та Бадьяшиль гратимуть у центрі оборони, а Лавіа долучиться до опорної зони. Нету та Санчо гратимуть на флангах атаки, яку очолить Джексон.

Тоттенгем: Форстер — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі — Сарр, Біссума — Джонсон, Кулусевські, Сон — Соланке.

Запасні: Остін, Спенс, Дрегушін, Регілон, Грей, Бергвалль, Меддісон, Вернер, Ланкшир.



Челсі: Санчес — Кайседо, Колвілл, Бадьяшиль, Кукурелья — Лавіа, Фернандес — Нету, Палмер, Санчо — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Адарабіойо, Дісасі, Гюсто, Вейга, Дьюзбері-Голл, Мадуеке, Феліш, Нкунку.



Гра Тоттенгем — Челсі почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.