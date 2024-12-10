"Червоні" хочуть зберегти єгиптянина.
Салах, getty images
10 грудня 2024, 10:52
Лідер Ліверпуля Мохамед Салах обговорює можливе продовження контракту з мерсисайдським клубом. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.
За інформацією джерела, керівництво "червоних" зробило конкретну пропозицію 32-річному гравцю щодо підписання нової трудової угоди. Наразі футболіст роздумує над умовами запропонованого контракту.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 21 матч, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.