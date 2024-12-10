Англія

"Червоні" хочуть зберегти єгиптянина.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах обговорює можливе продовження контракту з мерсисайдським клубом. Про це повідомляє журналіст Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, керівництво "червоних" зробило конкретну пропозицію 32-річному гравцю щодо підписання нової трудової угоди. Наразі футболіст роздумує над умовами запропонованого контракту.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Мо Салах відіграв за Ліверпуль 21 матч, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.