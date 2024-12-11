Англія

Влітку "вовки" відхилили пропозицію від Марселя у розмірі 25 мільйонів євро.

Нападник та лідер Вулвергемптона Хван Хі Чхан у 2025 році може змінити клубну прописку, зберігаючи до себе інтерес із боку кількох клубів. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, влітку марсельський Олімпік хотів підписати 28-річного корейця за 25 мільйонів євро, проте "вовки" відхилили пропозицію представника французької Ліги 1, вважаючи Хвана на той момент недоторканим гравцем команди.

Утім, через непросте турнірне становище Вулвергемптона у таблиці АПЛ та наявних ризиків вилетіти до Чемпіоншипу, корейський форвард може змінити клуб. Зазначається, що до нього зберігається активний інтерес, проте від кого саме — не конкретизується.

У цьому сезоні Хван Хі Чхан через травму провів за "вовків" лише 394 хвилини в 11 матчах, в яких результативними діями він не відзначався. Портал Transfermarkt оцінює нападника в 25 млн євро.