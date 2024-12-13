Англія

Керманич Ліверпуля отримав нагороду за підсумками листопада.

Англійська Прем'єр-ліга оголосила ім'я найкращого головного тренера турніру за підсумками листопада 2024 року.

Найкращим фахівцем у минулому місяці було визнано головного тренера Ліверпуля Арне Слота, команда якого здобула три перемоги у трьох зіграних матчах проти Брайтона (2:1), Астон Вілли (2:0) та Саутгемптона (3:2).

Для нідерландського фахівця ця нагорода як найкращому тренеру місяця в АПЛ стала першою з того момента, як він очолив Ліверпуль після минулого сезону.