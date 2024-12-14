Англія

А потім Сіті зазвичай видають шалену безпрограшну серію.

Лідер Ліверпуля Трент Александер-Арнольд закликав не списувати Манчестер Сіті з рахунків через невдалі результати в останніх матчах. Його слова наводить Sky Sports.

"Звичайно, спад Манчестер Сіті став великим сюрпризом для всіх.

Я завжди казав, що якщо в тебе і є шанс перемогти Ман Сіті, то тільки до Різдва. Думаю, протягом перших трьох-чотирьох місяців він тільки набирає обертів, а після Різдва та Нового року про перемогу можна забути.

Чесно, про це можна забути, тому що мало хто здатен їх потім обіграти. Після того як у районі Нового року в них все налагоджується, вони видають п'ятимісячну серію без поразок, протягом якої можуть один або два рази зіграти внічию. Але перемоги тривають, вони продовжують вигравати.

Я б не здивувався, якби подібне трапилося знову. Можливо, "містяни" втратили більше очок, ніж зазвичай, але вони виграли чотири титули поспіль, кілька сезонів тому зробили требл, вони неймовірно сильні й мають у своєму розпорядженні футболістів світового рівня, а також приголомшливого тренера. Тому їх ніколи не можна списувати з рахунків, і я б не здивувався, якби вони повернулися в гонку за титулом до кінця сезону", — заявив Трент.