Англія

Український вінгер ризикує пропустити черговий матч.

У рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає лондонське дербі між Челсі та Брентфордом, яке пройде на Стемфорд Брідж.

Напередодні цього протистояння не тренувався з командою український вінгер Михайло Мудрик, який непередодні не полетів до Казахстану на матч Ліги конференцій проти Астани. Також останню тренувальну сесію пропустили Крістофер Нкунку, Жоау Феліш та Ромео Лавія.

Нагадаємо, що 23-річний українець раніше залишався поза заявкою у двох останніх поєдинках АПЛ проти Саутгемптона і Тоттенгема через хворобу.

Нагадаємо, матч Челсі — Брентфорд відбудеться у неділю, 15 грудня, о 21:00 за київським часом.