Англія

Участь українця в наступному поєдинку "синіх" дуже малоймовірна.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився щодо стану здоров'я лівого вінгера "синіх" Михайла Мудрика.

Українець пропустив виїзний матч проти Саутгемптона в 14-му турі АПЛ через хворобу. Його участь у поєдинку з Тоттенгемом під великим питанням.

"Джеймсу й Фофана потроху стає краще, але, як ми вже казали нещодавно казали, їм знадобляться тижні [для повернення на поле]. Вони все ще далеко від цього. Загалом, тільки Міша Мудрик ще хворіє. Решта складу в порядку", — цитує Мареску офіційний сайт клубу з Лондона.

Раніше італійський спеціаліст заявив, що його команда поки що не готова конкурувати з Ліверпулем, Арсеналом і Манчестер Сіті за першу сходинку турнірної таблиці за підсумками сезону АПЛ.

Матч 15-го туру чемпіонату Англії Тоттенгем — Челсі відбудеться в неділю, 8 грудня, розпочавшись о 18:30.

На рахунку Мудрика зараз 3 голи та 5 асистів у 15 поєдинках у всіх турнірах поточної кампанії.