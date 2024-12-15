Англія

Німець готується до роботи з національною командою Англії.

Томас Тухель, який із 1 січня 2025 року офіційно почне виконувати обов'язки головного тренера збірної Англії, розповів про найближчі плани на новому місці роботи. Цитує німецького фахівця talkSPORT.

"Подивитися матчі в прямому ефірі, а потім зв'язатися з гравцями та відвідати парк Святого Георгія (національний футбольний центр Англії — прим.), щоб відчути місце, створити атмосферу та познайомитися з усіма людьми, які там працюють і роблять це з ентузіазмом заради однієї мети. Тому я радий, більш ніж радий приступити до роботи в січні.

Наскільки регулярно планую відвідувати парк Святого Георгія? О, дуже регулярно. Я маю на увазі, що це наш дім, це наша база. Тож я завжди буду там. Інакше ми не зможемо створити необхідну атмосферу протягом тих 18 або 20 місяців, які нам належить провести разом. Тож це буде для мене цілком звичайним домом. І я радий, що у нас чудова інфраструктура, і ми будемо нею користуватися", — заявив Тухель.