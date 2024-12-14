Англія

"Червоним дияволам" доведеться зустрітися з серйозною конкуренцією в боротьбі за нідерландця.

Атакуючий універсальний півзахисник Лейпцига Хаві Сімонс, права на якого належать Парі Сен-Жермен, продовжує бути трансферною ціллю для багатьох грандів європейського футболу.

Як повідомляє CaughtOffside, Манчестер Юнайтед приєднався до ряду клубів, зацікавлених у підписанні 21-річного нідерландського плеймейкера.

За інформацією джерела, з великою ймовірністю Хаві Сімонс влітку вже не буде ні гравцем Лейпцига, за який він вже другий сезон виступає на правах оренди, ні ПСЖ.

Зазначається, що у нідерландці також зацікавлені майже усі європейські гранди: лондонський Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Реал Мадрид, Барселона, Інтер, Ювентус та Баварія.

У цьому сезоні Хаві Сімонс провів за РБ Лейпциг 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив три голи та віддав два асисти. Портал Transfermarkt оцінює молодого універсала в 80 мільйонів євро.