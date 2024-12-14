Англія

Француз може повернутися в АПЛ.

Манчестер Сіті цікавий Поль Погба. The Independent повідомляє, що "містяни" зв'язалися з півзахисником, який залишив Ювентус як вільний агент, і обговорили з ним можливий трансфер.

При цьому, француз сумнівається в тому, чи варто повертатися в Манчестер і Англію загалом після виступів за Манчестер Юнайтед.

Водночас підкреслюється, що Погба хотів би продовжити виступати на найвищому рівні і віддає перевагу Ла Лізі, Серії А та Бундеслізі.

Нагадаємо, що Поль успішно оскаржив у CAS 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Термін відсторонення був скорочений до 18 місяців і закінчиться в березні наступного року.