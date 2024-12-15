Англія

Нідерландець незадоволений суддівством.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про матч 16-го туру АПЛ з Фулгемом (2:2). Його слова наводить Sky Sports.

"Відмінний камбек, це дуже добре. Розчаровує, що ми залишилися вдесятьох, але радує, що ми змогли продовжити боротися і намагалися створювати моменти. Матч міг скластися і краще, рухаємося далі.

Я поспілкувався з футболістами Фулгема, і нам здалося, що суддя нервував. Я відчув, що він не зміг належним чином поспілкуватися з Робертсоном. Але не можна покладати провину на суддю. Ми всі говоримо про необхідність захищати суддів, проте я не зміг із ним поговорити. Це не повинно мати великого значення, тому що очки були втрачені не через нього", — сказав ван Дейк.