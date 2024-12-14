Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 14 грудня 2024 року.

Ліверпуль у матчі 16 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі поділив очки з Фулгемом (2:2).

Команда Арне Слота пропустила першою, коли на 11 хвилині голом відзначився Перейра. Проте на старті другого тайму "червоні" зрівняли цифри на табло зусиллями Гакпо.

Потім на 76 хвилині "дачники" вдруге повели у рахунку, але через дев'ять хвилин Жота, який вперше зіграв із жовтня після травми, забив рятівний гол.

При цьому Ліверпуль із 17 хвилини грав у меншості після вилучення Робертсона, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Фулгем у рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Ліверпуль — Фулгем 2:2

Голи: Гакпо, 47, Жота, 85 - Перейра, 11, Муніз, 76.

Ліверпуль: Бекер — Александер-Арнольд (Елліотт, 79), Гомес, ван Дейк, Робертсон — Собослаї (Жота, 79), Гравенберх, Джонс (Кванса, 70) — Салах, Діас, Гакпо (Нуньєс, 70).

Фулгем: Лено — Тете (Кастань, 55), Діоп, Куенка, Робінсон — Берге, Лукич — Івобі, Перейра (Сміт-Роу, 69), Вілсон (Траоре, 87) — Хіменес (Муніз, 68).

Попередження: Діас, Джонс, Нуньєс — Діоп, Перейра, Робінсон, Берге.

Вилучення: Робертсон, 17.