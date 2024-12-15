Англія

Півзахисник проаналізував провальні матчі.

Хавбек Ман Сіті Кевін Де Брюйне висловився про кризу, в якій опинився його клуб.

"Потрібно прийняти ситуацію і те, що зараз усе йде так, як є, але не шукати виправдань і старанно працювати, намагатися виконувати свою роботу і, сподіваюся, вдосконалюватись.

Були такі матчі, як із Борнмутом (1:2), де ми були погані, були певні моменти у матчі із Тоттенгемом (0:4), але були й моменти, коли ми грали добре, але не забивали голи.

Те саме було і з Ювентусом (0:2), ми могли виграти з рахунком 1:0 або 2:0. спробувати знайти щось, щоб це змінити, але якість все ще з нами", – сказав Де Брюйне.

Наступний суперник Сіті — Манчестер Юнайтед. Матч між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед відбудеться 15-го грудня, о 18:30 за київським часом.