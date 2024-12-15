Англія

Після поразки від Іпсвіча тренер залишив свою посаду.

Вулвергемптон звільнив головного тренера Гарі О'Ніла, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Офіційно про звільнення не повідомлялося.

Відставка трапилася після суботньої поразки від Іпсвіча з рахунком 1:2.

О′Ніл очолив клуб лише за чотири дні до старту сезону-2023/24. Цього сезону команда йде на останньому місці, набравши лише 5 очок у 15 турах.

Раніше повідомлялось, що нападник та лідер Вулвергемптона Хван Хі Чхан у 2025 році може змінити клубну прописку, зберігаючи до себе інтерес із боку кількох клубів.