Після поразки від Іпсвіча тренер залишив свою посаду.
Гарі О'Ніл
15 грудня 2024, 16:13
Вулвергемптон звільнив головного тренера Гарі О'Ніла, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Офіційно про звільнення не повідомлялося.
Відставка трапилася після суботньої поразки від Іпсвіча з рахунком 1:2.
О′Ніл очолив клуб лише за чотири дні до старту сезону-2023/24. Цього сезону команда йде на останньому місці, набравши лише 5 очок у 15 турах.
Раніше повідомлялось, що нападник та лідер Вулвергемптона Хван Хі Чхан у 2025 році може змінити клубну прописку, зберігаючи до себе інтерес із боку кількох клубів.