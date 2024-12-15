Іспанія

Колумбієць в захваті від гри 39-річного хорвата.

Півзахисник Райо Хамес Родрігес висловився про форму ветерана Реала Луки Модрича.

"Модрич – диво, геній. У мене була можливість грати з ним, і з роками він грає все краще. З кожним днем!

Чим старшим він стає, тим більше у нього якостей. Коли я грав із ним, він уже був дуже, дуже гарний. А зараз він просто геній", – сказав Хамес.

Нагадаємо, що в Іспанії півзахисник виступав за мадридський Реал. Він провів за "вершкових" 125 матчів, забив 37 голів і віддав 42 результативні передачі.