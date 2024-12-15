Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Брентфорд.

Лондонські Челсі та Брентфорд зіграють у дербі на Стемфорд Брідж в рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.

Енцо Мареска, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (4:3), залучив до стартового складу Гюсто та Адарабіойо в обороні, тоді як Кайседо гратиме в опорній зоні, а Мадуеке розташується праворуч в атаці.

Томас Франк, на тлі перемоги над Ньюкаслом (4:2), використав із перших хвилин Роерслева на правому фланзі. Єгор Ярмолюк розташується в центрі поля.

Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон.

Запасні: Йоргенсен, Дісасі, Ачеампонг, Вейга, Дьюзбері-Голл, Рак-Сакай, Джордж, Нкунку, Гую.



Брентфорд: Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Дамсгор — Мбемо, Вісса.

Запасні: Вальдімарссон, Шаде, Карвалью, Мі, Аєр, Меггома, Конак, Янельт, Тревітт.



Гра Челсі — Брентфорд почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.