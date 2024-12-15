Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонські Челсі та Брентфорд.
Єгор Ярмолюк. Getty Images
15 грудня 2024, 20:17
Лондонські Челсі та Брентфорд зіграють у дербі на Стемфорд Брідж в рамках шістнадцятого туру англійської Прем'єр-ліги.
Енцо Мареска, після перемоги в дербі над Тоттенгемом (4:3), залучив до стартового складу Гюсто та Адарабіойо в обороні, тоді як Кайседо гратиме в опорній зоні, а Мадуеке розташується праворуч в атаці.
Томас Франк, на тлі перемоги над Ньюкаслом (4:2), використав із перших хвилин Роерслева на правому фланзі. Єгор Ярмолюк розташується в центрі поля.
Челсі: Санчес — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Кайседо, Фернандес — Мадуеке, Палмер, Санчо — Джексон.
Запасні: Йоргенсен, Дісасі, Ачеампонг, Вейга, Дьюзбері-Голл, Рак-Сакай, Джордж, Нкунку, Гую.
Брентфорд: Флеккен — Роерслев, ван ден Берг, Коллінз, Піннок, Льюїс-Поттер — Нергор, Ярмолюк, Дамсгор — Мбемо, Вісса.
Запасні: Вальдімарссон, Шаде, Карвалью, Мі, Аєр, Меггома, Конак, Янельт, Тревітт.
Гра Челсі — Брентфорд почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.