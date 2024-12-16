Англія

Для 22-річного українця це буде 16 матч цього сезону.

Сьогодні, 16 грудня, відбудеться матч 16 туру англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Борнмут та Вест Гем.

У стартовому складі "вишень" вийде український захисник Ілля Забарний.

Борнмут: Аррісабалага — Сміт, Забарний, Гюйсен, Керкез — Крісті, Кук — Уаттара, Клюйверт, Семеньйо — Барбоза

Запасні: Траверс, Гілл, Ааронс, Кінсі-Веллінгс, Адамс, Біллінг, Брукс, Унал

Для 22-річного українця це буде 16 матч цього сезону — всі поєдинки в рамках АПЛ.

Після 15 турів Борнмут набрав 24 очки і посідає сьоме місце в АПЛ, а у Вест Гема — 18 балів та 14 рядок.

Матч Борнмут – Вест Гем розпочнеться о 22:00 за Києвом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.