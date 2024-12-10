Борнмут з Іллею в старті вирвав перемогу над Іпсвіч Таун у неділю, 8 грудня.
Ілля Забарний, Getty Images
10 грудня 2024, 18:18
Статистичний портал WhoScored включив центрального захисника Борнмута Іллю Забарного до своєї команди тижня (6-9 грудня) топ-5 чемпіонатів.
Українець допоміг "вишням" впоратися з Іпсвіч Таун на виїзді (1:2).
Забарний також потрапив до символічної збірної 15-го туру АПЛ-2024/25 від SofaScore.
За версією вболівальників Борнмута саме 22-річний гравець був найкращим у недільному матчі.
Протягом поточної кампанії Ілля взяв участь у 15 поєдинках чемпіонату Англії (всі — з перших хвилин).