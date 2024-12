Статистичний портал WhoScored включив центрального захисника Борнмута Іллю Забарного до своєї команди тижня (6-9 грудня) топ-5 чемпіонатів.

Українець допоміг "вишням" впоратися з Іпсвіч Таун на виїзді (1:2).

Забарний також потрапив до символічної збірної 15-го туру АПЛ-2024/25 від SofaScore.

За версією вболівальників Борнмута саме 22-річний гравець був найкращим у недільному матчі.

6⃣ Tackles

6⃣ Clearances

4⃣ Blocked shots

4⃣ Aerial duels won

1⃣ Key pass

1⃣ MOTM award 🏆



Your #afcb Man of the Match for an outstanding performance at Portman Road yesterday 🤩🇺🇦 pic.twitter.com/A6v1WYeEvi