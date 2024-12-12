Англія

Клаусула викупу українського захисника становить близько 60 мільйонів євро.

Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний потрапив у сферу інтересів Тоттенгема. Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, керівництво "шпор" та головний тренер команди Анже Постекоглу вважають 22-річного українця ідеальним варіантом для посилення оборони.

При цьому наголошується, що Тоттенгем готовий поборотися за футболіста, незважаючи на цінник у розмірі 60 мільйонів євро та конкуренцію з боку Челсі, Манчестер Сіті та Реала.

Також видання додає, що Борнмут сподівається, що Ілля залишиться у складі "вишень", але розуміє, що утримати його буде складно.

Нинішнього сезону Забарний провів 15 матчів, а Борнмут посідає восьме місце в АПЛ.