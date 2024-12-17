Англія

Молодий Ноа Атуболу зацікавив "молотобійців".

Воротар Фрайбурга Ноа Атуболу своєю грою у поточній кампанії привернув до себе увагу з англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, лондонський Вест Гем уважно слідкує за розвитком 22-річного німця, розглядаючи його как майбутню трансферну ціль.

У цьому сезоні Атуболу провів за Фрайбург 12 матчів в Бундеслізі, в яких він пропустив 16 голів та 4 раза відстояв "на нуль", будучи третім за цим показником серед усіх воротарів турніру.

Портал Transfermarkt оцінює воротаря молодіжної збірної Німеччини U-21 у 10 мільйонів євро.