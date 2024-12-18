Англія

Відбулися чергові матчі турніру.

Сьогодні, 18 грудня, відбулися чвертьфінальні матчі Кубку англійської ліги.

У першому матчі Арсенал на своєму полі без травмованого українця Олександра Зінченка обіграв Крістал Пелес із рахунком 3:2.

Рахунок у матчі було відкрито на четвертій хвилині, коли у складі гостей відзначився Матета. Потім на 54 хвилині "каноніри" відігралися зусиллями Жезуса.

У середині другого тайму Жезус оформив дубль та вивів команду Мікеля Артети вперед, а за вісім хвилин він оформив хет-трик. Пелес відповів результативним ударом Нкетіа, який забив у ворота своєї колишньої команди.

Арсенал — Крістал Пелес 3:2

Голи: Жезус, 54, 73, 81 — Матета, 4, Нкетіа, 85.

Арсенал: Рая — Тірні (Льюїс-Скеллі, 69), Ківьор (Габріел, 87), Тімбер, Партей (Саліба, 46) — Меріно, Жоржиньо, Нванері (Едегор, 46) — Троссард, Стерлінг (Сака, 70), Жезус.

Крістал Пелес: Гендерсон — Геї, Лакруа, Чалоба — Мітчелл (Шлупп, 86), Г'юз (Девенні, 80), Лерма, Кпорха (Клайн, 46) — Езе (Камада, 59), Сарр, Матета (Нкетіа, 59).

Попередження: Льюїс-Скеллі — Кпорха.

У другій зустрічі Ньюкасл впевнено розібрався із Брентфордом з рахунком 3:1.

"Сороки" вийшли вперед на дев'ятій хвилині зусиллями Тоналі, який наприкінці першого тайму оформив дубль.

Потім на 69 хвилині Шер забив третій м'яч, на що "вишні" змогли відповісти лише голом Вісси у компенсований час.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк провів повний поєдинок на полі.

Ньюкасл — Брентфорд 3:1

Голи: Тоналі, 9, 43, Шер, 69 — Вісса, 90+1.

Ньюкасл: Дубравка — Голл (Тріпп'єр, 77), Берн, Шер, Лівраменто — Жоелінтон (Віллок, 46), Гімараес, Тоналі — Гордон (Альмірон, 77), Мерфі (Барнс, 65), Ісак (Осула, 77).

Брентфорд: Флеккен — Піннок (Расмуссен, 14), Мі, Коллінз — Льюїс-Поттер (Мегхома, 74), Янельт (Дамсгор, 62), Ярмолюк, Аєр — Шаде (Магома, 74), Карвалью (Мбемо, 61) — Вісса.

Попередження: Шер, Гімараес, Лівраменто — Коллінз.

В останній зустрічі Ліверпуль у гостях обіграв Саутгемптон із рахунком 2:1.

Перемогу команді Арне Слота принесли забиті м'ячі у виконанні Нуньєса та Еліотта. У господарів поля, які напередодні змінили головного тренера, відзначився Арчер.

Саутгемптон — Ліверпуль 1:2

Голи: Арчер, 59 — Нуньєс, 24, Елліотт, 32.

Саутгемптон: Маккарті — Беднарек, Вуд, Гарвуд-Белліс — Меннінг, Фернандеш, Даунс (Сулемана, 72), Арібо, Брі (Сугавара, 61) — Арчер (Онуачу, 73), Діблінг.

Ліверпуль: Келлехер — Гомес (Цимікас, 46), Ендо, Кванса, Александер-Арнольд (К'єза, 46) — Мортон, Ніоні (Деннс, 86) — Гакпо (Жота, 63), Макаллістер (Макконнелл, 63), Елліотт — Нуньєс.

Попередження: Даунс — Елліотт, Макконнелл.

Останній чвертьфінал відбудеться завтра, 19 грудня, о 22.00 за Києвом. Останню путівку розіграють Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.