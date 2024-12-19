Англія

Однак при цьому тренер не квапиться повертати гравця до заявки.

Ситуація довкола майбутнього англійського нападника Маркуса Рашфорда в англійському Манчестер Юнайтед залишається неочевидною.

Із одного боку, головний тренер "Червоних дияволів" Рубен Аморім відсторонив гравця від можливої участі в дербі проти Сіті минулими вихідними (2:1), після чого не включив до заявки й на кубкову гру проти Тоттенгема, а з іншого — останнє інтерв’ю керманича вказує на те, що він усе одно продовжує розраховувати на форварда в найближчій перспективі.

"Якби на місці Рашфорда був я, напевно, я б поговорив би з менеджером, але, хлопці, давайте зосередимося на Тоттенгемі.

Важко пояснити вам, що я збираюсь робити далі з усім цим. Я трохи емоційний, тому зараз я вирішую, що треба робити. Це складна ситуація, яку важко коментувати. Якщо я зараз надам цьому великого значення, то це буде на перших шпальтах газет, а якщо я скажу, що це не проблема, то мої власні стандарти стануть низькими. Але я маю щось робити з цим, я це розумію.

Я зосереджений на тому, щоб не відволікати увагу від гри, команди і того, що ми зробили в останній грі. Я хочу сказати, що команда важливіша за окремого гравця. Ми оцінимо ситуацію у відповідний час, ось і все.

Чи хочу я, щоб Маркус залишився? Звичайно, адже такому клубу потрібні великі таланти, а він — точно великий талант, тому йому просто необхідно виступати на найвищому рівні, і саме на цьому я зосереджуюсь. Я просто хочу допомогти Маркусу.

Я думаю, що він має рацію коли говорить, що перед нами стоїть новий виклик, і він важкий. Для мене це найбільший виклик у футболі, тому що ми перебуваємо у складній ситуації, а це — один із найбільших клубів у світі.

Тож це справді новий виклик і найбільший, і я сподіваюсь, що всі мої гравці готові до цього нового виклику.

Я хочу взяти найкраще від Маркуса Рашфорда, як і від інших гравців, тому я не говорю про майбутнє, я говорю лише про сьогодення. Із Маркусом Решфордом нам краще, аніж без нього — тут усе просто, і ми будемо пробувати різні речі, щоб підштовхнути Маркуса до рівня найкращих виступів, які він показував у минулому", — заявив португальський фахівець.

Матч Тоттенгем — Манчестер Юнайтед відбудеться 19 грудня, о 22:00.