Англія

Ліверпуль у півфіналі турніру.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про перемогу на Саутгемптоном (2:1) в рамках 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Його слова наводить BBC.

"Грати було непросто через вітер, але це була хороший матч і дуже важлива перемога для нашої команди. Ми побачили багатьох гравців, які, можливо, не виходять у стартовому складі, побачили багатьох із тих, хто вже впливав на результат. Нам важливо, щоб ці гравці отримували ігровий час.

Не так важливо, яка у вас лінія захисту, якщо ви володієте м'ячем так само добре, як це робили ми в першому таймі. Тоді ви контролюєте гру. У другому таймі контроль був вже не такий якісний — це робить оборону вразливою, особливо якщо гравці в ній не є захисниками. Ми дуже добре впоралися з цим і допустили всього один або два моменти біля власних воріт.

Другий тайм був не такий хороший, як перший, але в підсумку цього було достатньо, щоб здобути перемогу", — сказав Слот.