Це повторення рекорду за швидкістю досягнення 20 перемог в англійському вищому дивізіоні.
Слот, getty images
19 грудня 2024, 12:41
18 грудня Ліверпуль пройшов Саутгемптон (2:1) у чвертьфіналі Кубка англійської ліги.
Це 20 перемога Арне Слота у 24 матчах на чолі мерсисайдського клубу.
Як пише Opta, Слот повторив рекорд Вільяма Санделла за найшвидшим досягненням 20 перемог на чолі англійської команди вищої ліги. Санделл зробив це у 1888/89 на чолі Престона.
Нагадаємо, Слот вперше визнаний найкращим тренером місяця в АПЛ.