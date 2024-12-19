Англія

Італійський фахівець радий новому контракту молодого гравця.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував продовження контракту із вихованцем академії "синіх" Джошем Ачімпонгом. Його слова наводить офіційний сайт "пенсіонерів".

"Я дуже щасливий. З Джошем все було гранично зрозуміло, він був у нас на передсезонці, і я не знав його особисто, але через два-три дні він дійсно справив на мене враження. З початку передсезонки я намагався краще зрозуміти ситуацію з ним через його контракт і подібні речі.

Нарешті клуб досяг із ним угоди, і ми всі щасливі, тому що переконані — Джош може стати чудовим гравцем для цього клубу. Я вважаю, він повинен залишатися поруч із нами. Так що для мене буде набагато краще, якщо він буде тут", — заявив Мареска.

Цього сезону Джош Ачемпонг відіграв за Челсі два матчі (117 хвилин).