Італійський фахівець радий новому контракту молодого гравця.
Мареска, getty images
19 грудня 2024, 15:21
Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска прокоментував продовження контракту із вихованцем академії "синіх" Джошем Ачімпонгом. Його слова наводить офіційний сайт "пенсіонерів".
"Я дуже щасливий. З Джошем все було гранично зрозуміло, він був у нас на передсезонці, і я не знав його особисто, але через два-три дні він дійсно справив на мене враження. З початку передсезонки я намагався краще зрозуміти ситуацію з ним через його контракт і подібні речі.
Нарешті клуб досяг із ним угоди, і ми всі щасливі, тому що переконані — Джош може стати чудовим гравцем для цього клубу. Я вважаю, він повинен залишатися поруч із нами. Так що для мене буде набагато краще, якщо він буде тут", — заявив Мареска.
Цього сезону Джош Ачемпонг відіграв за Челсі два матчі (117 хвилин).