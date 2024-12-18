Англія

Чергова довготривала угода для лондонського клубу.

Англійський захисник Джошуа Ачімпонг минулого сезону дебютував у складі "дорослої" команди лондонського Челсі й наразі чекає на момент, коли на нього будуть розраховувати в більшій кількості матчів у сезоні.

А тим часом клуб бачить у 18-річному виконавцеві майбутнє та запропонував оновити контракт, який був розрахований до 2026 року, до нової п’ятирічної угоди.

Таким чином угода англійця добігатиме завершення влітку 2029 року.

Наразі на рахунку Ачімпонг три матчі за основну команду Челсі.