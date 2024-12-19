Англія

Лондонці йдуть далі.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про вольову перемогу над Крістал Пелес (3:2) в матчі 1/4 фіналу Кубка ліги. Цитує іспанського фахівця football.london.

"Я дуже задоволений, ми в півфіналі. Гра почалася не так, як ми хотіли. Пропустили простий гол, тому потрібно було відреагувати належним чином. Хлопці показали сильний характер і величезне бажання перевернути гру.

Навіть у першому таймі, коли не вистачало гостроти, ми створили два-три чудових моменти, але не забили. Після перерви ми дещо виправили, знову стали контролювати гру та виглядали потужно в атаці", — сказав Артета.