Англія

Філософія від Пепа.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про свої емоції на тлі останніх невдалих результатів своєї команди. Його слова наводить City Xtra.

"Я не був щасливий після поразки від Манчестер Юнайтед. Але якщо ти шість разів упав, то значить, потрібно сім разів піднятися.

Я в порядку, я нормальна людина, у мене такі ж почуття, як у всіх нас. Коли ситуація складається вдало, тобі стає краще, а коли справи йдуть не дуже добре в професійному плані, починаєш турбуватися більше", — заявив Пеп.

Нагадаємо, в останніх 11 матчах у всіх турнірах Ман Сіті програли 8 разів.