Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу в рамках АПЛ, який пройде 21 грудня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та Манчестер Сіті, яке відбудеться на стадіоні Вілла Парк.

[ * ] — позиція в турнірній таблиці АПЛ перед початком туру

СУБОТА, 21 ГРУДНЯ, 14:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПІТЕР БЕНКС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

В останні місяці результати Астон Вілли не сказати, щоб дуже тішили вболівальників цієї команди. Підопічні Унаї Емері йшли на тривалій серії без перемог із восьми матчів поспіль у всіх турнірах, однак у грудні бірмінгемці таки змогли повернутися на переможний шлях, вигравши поєдинки проти Брентфорда, Саутгемптона і РБ Лейпциг.

Утім, в своїй останній зустрічі в рамках чемпіонату Англії гравці Астон Вілли знову зазнали поразки, поступившись незручному Ноттінгем Форест, тому можна зробити висновок, що у таборі "левів" досі усе не так і добре щодо рівня фізичних кондицій та безпосередньо рівня ротації. Як результат, наразі Астон Вілла посідає в турнірній таблиці АПЛ лише сьоме місце, хоча, звісно, від колективу Емері усі чекають значно більшого з урахуванням того, як вони провели минулу кампанію.

Щодо команд, які абсолютно не виправдовують зараз ніяких очікувань, то тут Манчестер Сіті, напевно, очолив би список у європейському футболі в цілому. Після травми Родрі та індивідуального спаду таких виконавців, як Кевін Де Брюйне та Філ Фоден, від домінуючою сили усього англійського футболу не залишилось нічого — ні того ж рівня футболу, ні славнозвісного чемпіонського характеру, яким завжди виділялася команда Хосепа Гвардіоли.

Це неймовірно, але за останні 11 матчів із урахуванням усіх турнірів Манчестер Сіті здобув лише одну перемогу над Ноттінгем Форест. Ще більш неймовірним є те, що в цих останніх 11 поєдинках "містяни" зазнали аж вісім поразок, остання з яких сталася минулого туру у манкуніанському дербі з Манчестер Юнайтед. Те, як на останніх хвилинах гравці Сіті пропустили два голи від "червоних дияволів", лише підтверджує той факт, наскільки все зараз погано у таборі чинних чемпіонів. І що найбільш цікаве — схоже, Хосеп Гвардіола вперше за довгий час опинився в тій ситуації, коли не знаю, як все виправити.