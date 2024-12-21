Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті.
Джек Гріліш, Getty Images
21 грудня 2024, 13:29
Бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті зіграють у сімнадцятому турі на стадіоні Вілла Парк.
Унаї Емері, після поразки від Ноттінгем Форест (1:2), залучив до стартового складу Кеша на правому фланзі оборони, тоді як Онана розташується в опорній зоні.
Хосеп Гвардіола, на тлі поразки в дербі від Манчестер Юнайтед (1:2), використав із перших хвилин Ортегу в рамці воріт, тоді як Льюїс, Стоунз та Аканджі повернулись у оборону, а Ковачич гратиме в трикутнику в центрі поля. Гріліш розташується ліворуч в атаці.
Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Онана — Тілеманс, Роджерс, Макгінн — Дуран.
Запасні: Ольсен, Мінгз, Неделькович, Богард, Матсен, Барклі, Буендія, Бейлі, Воткінс.
Запасні: Карсон, Вокер, Аке, Доку, Де Брюйне, Савіо, Сімпсон-П’юзі, О’Райлі, Макейті.
Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Сілва, Ковачич, Гюндоган — Фоден, Голанд, Гріліш.
Гра Астон Вілла — Манчестер Сіті почнеться о 14:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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