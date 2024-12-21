Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті.

Бірмінгемська Астон Вілла та Манчестер Сіті зіграють у сімнадцятому турі на стадіоні Вілла Парк.

Унаї Емері, після поразки від Ноттінгем Форест (1:2), залучив до стартового складу Кеша на правому фланзі оборони, тоді як Онана розташується в опорній зоні.

Хосеп Гвардіола, на тлі поразки в дербі від Манчестер Юнайтед (1:2), використав із перших хвилин Ортегу в рамці воріт, тоді як Льюїс, Стоунз та Аканджі повернулись у оборону, а Ковачич гратиме в трикутнику в центрі поля. Гріліш розташується ліворуч в атаці.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Онана — Тілеманс, Роджерс, Макгінн — Дуран.

Запасні: Ольсен, Мінгз, Неделькович, Богард, Матсен, Барклі, Буендія, Бейлі, Воткінс.



Манчестер Сіті: Ортега — Льюїс, Стоунз, Аканджі, Гвардіол — Сілва, Ковачич, Гюндоган — Фоден, Голанд, Гріліш.