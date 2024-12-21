Команду Хосепа Гвардіоли вже потіснили із зони Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА.
Астон Вілла — Манчестер Сіті, Getty Images
21 грудня 2024, 16:27
Кризовий стан чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті отримав своє продовження минулими вихідними, коли команда Хосепа Гвардіоли вчергове поступилась та ще й кому — принциповому супернику Манчестер Юнайтед на власному полі в дербі з несподіваною розв’язкою (1:2). А це вже серйозний удар по самолюбству містян. Ще трохи, і кількість поразок Сіті зрівняється з кількістю перемог.
Аби цього не сталось, клубу з Манчестера треба було в сімнадцятому турі здолати бірмінгемську Астон Віллу, якій не треба було зайвий раз нагадувати, що таке кризовий стан. Команда Унаї Емері й без того з нього не встигала виходити поміж протистояннями в Лізі чемпіонів УЄФА восени та на початку зими, тож цього разу чи не центральний матч туру припадав на дві команди, які далекі від своїх найкращих кондицій.
У тому, що від них точно дуже далекий колектив Гвардіоли, ми могли пересвідчитись на перших хвилинах, коли Вілла не встигла й пресинг належним чином налаштувати на чужій половині, а суперники вже все самі робили за неї. Божевільні моменти мали Дуран та Пау Торрес, проте переграти Ортегу було ще тим завданням.
Із часом Сіті наче трохи прийшов до тями й навіть провів кілька непоганих позиційних атак, але все заради того, щоб на 17 хвилині одним пасом Тілеманса з глибини весь захист гостей залишився дивитись у спину спочатку Роджерсу, а потім і Дурану, які стрімко наближались до німецького воротаря із завершальним ударом.
За великим рахунком, для Сіті в той момент сталось найгірше — вони пропустили першими в грі проти суперника, який потім точно б закрився на власній половині поля. І Вілла дійсно так і зробила, а одноманітність атак команди Гвардіоли через лівий фланг та передачі на Гріліша, який потім мав щось самотужки намалювати, просто почала з часом набридати. Лише пару моментів створили "містяни" за час до перерви, але Фоден не переграв Мартінеса, а Гвардіол головою пробив над воротами з усе ж таки непоганої подачі Гріліша. Однак лише поодинокої.
Зійшлись у підсумку на тому, що гості погано зіграли в першому таймі. Але як тоді назвати те, що було після перерви? Жахливо? У плані атаки — майже ствердно про це можна заявляти, бо лише на останніх хвилинах удалось провести більш-менш нормальний розіграш, та й той витягнув на собі свіжий Савіо, а Фоден нарешті завдав першого результативного удару в сезоні.
Але яка його вага в підсумку, якщо на 65 хвилині Роджерс просто знищив захист Сіті ривком із власної половини поля, який завершився ударом із меж штрафного в правий нижній кут. Уже тоді було зрозуміло — порятунком тут і близько не пахне, тож подальші події були спробою команди Гвардіоли віднайти себе знову, але чи вдалою вона була? Гол зрештою забили, бо з 0:2 було б геть кепсько, однак статистика виключно погіршилась.
У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла гостюватиме в Ньюкасла, а Манчестер Сіті прийматиме Евертон.
Астон Вілла
— Манчестер Сіті 2:1
Голи:
Дуран, 17, Роджерс, 65 — Фоден, 90+4
Астон Вілла:
Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Онана — Тілеманс, Роджерс, Макгінн — Дуран (Воткінс, 80).
Манчестер Сіті:
Ортега — Льюїс, Стоунз (Вокер, 46), Аканджі, Гвардіол — Сілва, Ковачич (Доку, 84), Гюндоган (Савіо, 72) — Фоден, Голанд, Гріліш.
Попередження: Кеш, Мартінес, Макгінн — Льюїс, Гвардіол, Гріліш