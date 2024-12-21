Англія

Команду Хосепа Гвардіоли вже потіснили із зони Ліги чемпіонів та Ліги Європи УЄФА.

Кризовий стан чинного чемпіона Англії Манчестер Сіті отримав своє продовження минулими вихідними, коли команда Хосепа Гвардіоли вчергове поступилась та ще й кому — принциповому супернику Манчестер Юнайтед на власному полі в дербі з несподіваною розв’язкою (1:2). А це вже серйозний удар по самолюбству містян. Ще трохи, і кількість поразок Сіті зрівняється з кількістю перемог.

Аби цього не сталось, клубу з Манчестера треба було в сімнадцятому турі здолати бірмінгемську Астон Віллу, якій не треба було зайвий раз нагадувати, що таке кризовий стан. Команда Унаї Емері й без того з нього не встигала виходити поміж протистояннями в Лізі чемпіонів УЄФА восени та на початку зими, тож цього разу чи не центральний матч туру припадав на дві команди, які далекі від своїх найкращих кондицій.

У тому, що від них точно дуже далекий колектив Гвардіоли, ми могли пересвідчитись на перших хвилинах, коли Вілла не встигла й пресинг належним чином налаштувати на чужій половині, а суперники вже все самі робили за неї. Божевільні моменти мали Дуран та Пау Торрес, проте переграти Ортегу було ще тим завданням.

Із часом Сіті наче трохи прийшов до тями й навіть провів кілька непоганих позиційних атак, але все заради того, щоб на 17 хвилині одним пасом Тілеманса з глибини весь захист гостей залишився дивитись у спину спочатку Роджерсу, а потім і Дурану, які стрімко наближались до німецького воротаря із завершальним ударом.

За великим рахунком, для Сіті в той момент сталось найгірше — вони пропустили першими в грі проти суперника, який потім точно б закрився на власній половині поля. І Вілла дійсно так і зробила, а одноманітність атак команди Гвардіоли через лівий фланг та передачі на Гріліша, який потім мав щось самотужки намалювати, просто почала з часом набридати. Лише пару моментів створили "містяни" за час до перерви, але Фоден не переграв Мартінеса, а Гвардіол головою пробив над воротами з усе ж таки непоганої подачі Гріліша. Однак лише поодинокої.

Зійшлись у підсумку на тому, що гості погано зіграли в першому таймі. Але як тоді назвати те, що було після перерви? Жахливо? У плані атаки — майже ствердно про це можна заявляти, бо лише на останніх хвилинах удалось провести більш-менш нормальний розіграш, та й той витягнув на собі свіжий Савіо, а Фоден нарешті завдав першого результативного удару в сезоні.

Але яка його вага в підсумку, якщо на 65 хвилині Роджерс просто знищив захист Сіті ривком із власної половини поля, який завершився ударом із меж штрафного в правий нижній кут. Уже тоді було зрозуміло — порятунком тут і близько не пахне, тож подальші події були спробою команди Гвардіоли віднайти себе знову, але чи вдалою вона була? Гол зрештою забили, бо з 0:2 було б геть кепсько, однак статистика виключно погіршилась.

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла гостюватиме в Ньюкасла, а Манчестер Сіті прийматиме Евертон.— Манчестер Сіті 2:1Дуран, 17, Роджерс, 65 — Фоден, 90+4Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Камара, Онана — Тілеманс, Роджерс, Макгінн — Дуран (Воткінс, 80).Ортега — Льюїс, Стоунз (Вокер, 46), Аканджі, Гвардіол — Сілва, Ковачич (Доку, 84), Гюндоган (Савіо, 72) — Фоден, Голанд, Гріліш.Попередження: Кеш, Мартінес, Макгінн — Льюїс, Гвардіол, Гріліш