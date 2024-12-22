Англія

Чергова поразка Ман Сіті.

Головний тренер бірмінгемської Астон Вілли Унаї Емері прокоментував перемогу над Манчестер Сіті (2:1) в рамках 16-го туру АПЛ. Цитує баскського фахівця BBC.

"Ми завжди намагаємося бути позитивними. У деяких матчах ми, можливо, граємо не так, як нам хочеться, але у матчі з Манчестер Сіті нам вдалося показати чудовий футбол. Ми почуваємося впевнено, у першому таймі зіграли дуже добре, у другому таймі більше контролювали м'яч, проникали до штрафного майданчика суперника і забили другий гол, нав'язали свою гру та домінували.

Ми працюємо з гравцями, щоб вони показували стабільність у грі. Сьогодні Дуран зіграв чудово, Воткінс теж фантастичний гравець, він дуже важливий для нас. Звичайно, потрібно працювати з обома нападниками, іноді вони грають разом. Я дуже задоволений ними.