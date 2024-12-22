Англія

Коментар іспанського фахівця після чергового фіаско.

Пеп Гвардіола розповів про причини невдалої гри Манчестер Сіті. "Містяни" 21 грудня зазнали 9-ї поразки за 12 матчів — від Астон Вілли (1:2).

"Чи повернуться до Сіті колишні результати? Так, це може статися, а може й не статися. Усе залежить від нас. Рішенням стане повернення футболістів. У нас тільки один здоровий центральний захисник, складна ситуація.

Ми будемо старатися в наступній грі, у нас буде нова можливість, а ще далі ми не заглядаємо.

Звичайно, є й інші причини. Ми пропускаємо голи, які раніше не пропускали, не забиваємо голи, які раніше забивали. У футболі не буває якоїсь однієї причини. Є безліч невеликих чинників.

Астон Вілла добре виступає в Лізі чемпіонів, АПЛ. На її полі важко грати. Ми минулого сезону виграли АПЛ, але на цьому стадіоні поступилися", — сказав Гвардіола.

На Football.ua доступний огляд матчу Астон Вілла — Манчестер Сіті.