Англія

Тренер взяв на себе відповідальність за пропуск третьої гри Маркусом Рашфордом.

Наставник Манчестер Юнайтед Рубен Аморім пояснив відсутність форварда Маркуса Рашфорда у заявці на матч АПЛ проти Борнмута.

"Щодо Рашфорда це моє рішення, і воно завжди буде моїм.

Хочу, щоб мої гравці показували максимум, а потім пробуватиму різні комбінації з різними гравцями. На цьому я зосереджений", – сказав тренер Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт англійця з "червоними дияволами" спливає влітку 2028 року.