Італія

Українець набирає обертів.

В рамках 17-го туру італійської Серії А римська Рома розбила Парму (5:0). Одним із забитих м'ячів відзначився нападник Артем Довбик.

Таким чином, 27-річний українець став другим гравцем, який забив щонайменше 20 різним командам за останні два сезони в європейських топ-5 лігах після нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе (22).

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 22 матчі, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачу.

Раніше повідомлялося, що Довбик — серед 100 найкращих гравців 2024 року за версією The Guardian.