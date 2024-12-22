Українець набирає обертів.
Довбик, getty images
22 грудня 2024, 15:50
В рамках 17-го туру італійської Серії А римська Рома розбила Парму (5:0). Одним із забитих м'ячів відзначився нападник Артем Довбик.
Таким чином, 27-річний українець став другим гравцем, який забив щонайменше 20 різним командам за останні два сезони в європейських топ-5 лігах після нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе (22).
Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 22 матчі, забив дев'ять голів та віддав дві результативні передачу.
Раніше повідомлялося, що Довбик — серед 100 найкращих гравців 2024 року за версією The Guardian.