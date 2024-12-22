Англія

Тренер та гравець не знайшли спільної мови.

Нападник МЮ Маркус Рашфорд пропускає гру з Борнмутом через рішення головного тренера команди Рубена Аморіма, повідомляє Фабріціо Романо.

Як стверджує джерело, англієць втретє поспіль не потрапив до стартового складу через рішення Аморіма.

Нагадаємо, нещодавно Маркус зробив заяву про свій потенційний відхід: "Готовий до нового виклику", — після чого наставник прокоментував ці слова: "На місці Рашфорда я поговорив би з тренером".

У поточному сезоні Маркус Рашфорд провів за Манчестер Юнайтед 23 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт англійця з "червоними дияволами" спливає влітку 2028 року.