Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Тоттенгем та Ліверпуль.

Лондонський Тоттенгем та Ліверпуль зіграють у сімнадцятому турі англійської Прем'єр-ліги на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Анже Постекоглу, після перемоги над Манчестер Юнайтед у Кубку ліги (4:3), залучив до стартового складу той самий склад.

Арне Слот, на тлі кубкової перемоги над Саутгемптоном (2:1), використав із перших хвилин Аліссона в рамці воріт, тоді як ван Дейк та Робертсон повернуться до оборони, Гравенберх та Собослаї гратимуть у центрі поля, а Салах та Діас розташуються на флангах атаки.

Тоттенгем: Форстер — Порро, Дрегушін, Грей, Спенс — Сарр, Біссума — Кулусевські, Меддісон, Сон Хин Мін — Соланке.

Запасні: Остін, Регілон, Удоджі, Доррінгтон, Бергвалль, Олусесі, Вернер, Джонсон, Ланкшир.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Діас — Гакпо.

Запасні: Келлегер, Ендо, Нуньєс, Джонс, Елліотт, Жота, Цимікас, Кванса, Ньйоні.



Гра Тоттенгем — Ліверпуль почнеться о 18:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.