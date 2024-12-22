Англія

Завершилися ще два поєдинки чергового туру чемпіонату Англії.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25 Лестер Сіті приймав Вулвергемптон, тоді як Саутгемптон гостював у Фулгема.

"Вовки" ще до перерви зусиллями Гедеша, Гомеша та Куньї встановили комфортну для себе перевагу над "лисицями". Господарі поля намагалися відповісти гостям у другому таймі, але в підсумку новий головний тренер Вулвз Вітор Перейра дебютував розгромною перемогою.

Вулвергемптон із 12-ма очками в турнірній таблиці йде 18-м, а Лестер Сіті Руда ван Ністелроя з 14-ма заліковими балами перебуває сходинкою вище.

Лестер Сіті — Вулвергемптон 0:3

Голи: Гедеш, 19, Р. Гомеш, 36, Кунья, 44

Лестер Сіті: Ворд — Джастін (Чаудрі, 53), Коуді, Вестергор (Фас, 46), Крістіансен — Сумаре, Скіпп (Вінкс, 46) — Ель-Ханнус (Де Кордова-Рід, 54), Аю (Буонанотте, 84), Мавідіді — Варді

Вулвергемптон: Са — Семеду (Форбс, 89), Буено, Тоті — Доерті, Ж. Гомес (Бельгард, 89), Андре, Р. Гомеш (Доусон, 83) — Гедеш (Хван, 74), Кунья — Ларсен (Дойл, 84)

Попередження: Вестергор, Сумаре

Підопічні Марку Сілви загалом виглядали краще за "святих", але відкрити рахунок у матчі в Лондоні не вдалося жодній із команд. Саутгемптон, яким із наступного туру опікуватиметься Іван Юрич, із шістьма очками залишився на 20-й сходинці турнірної таблиці, тоді як Фулгем знаходиться на 9-й із 25-ма заліковими балами.

Фулгем — Саутгемптон 0:0

Фулгем: Лено — Кастань, Діоп, Бессі, Робінсон — Берге (Лукич, 76), Керні (Годо, 76) — Івобі, Кінг (Траоре, 62), Вілсон (Вінісіус, 87) — Муніз (Хіменес, 62)

Саутгемптон: Рамсдейл — Гарвуд-Белліс, Беднарек, Вуд — Сугавара (Брі, 80), Арібо (Угочукву, 57), Даунс, Вокер-Пітерс — Діблінг (Арчер, 46), Фернандеш — Армстронг (Онуачу, 90+1)

Попередження: Хіменес — Даунс, Сугавара, Угочукву