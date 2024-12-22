Англія

Команда не програє 12 матчів поспіль — 9 перемог і 3 нічиїх.

Перервалася 8-матчева переможна серія Челсі. Сьогодні команда Енцо Марескі зіграла внічию з Евертоном (0:0) у 17-му турі АПЛ.

Раніше Челсі здобув 8 перемог поспіль у Прем'єр-лізі та Лізі конференцій — востаннє "сині" втрачали очки 10 листопада в дербі з Арсеналом (1:1).

Челсі не програє 12 матчів поспіль у всіх турнірах, здобувши на цьому відрізку 9 перемог і тричі зігравши внічию. Останньої поразки команда зазнала 30 жовтня — від Ньюкасла в Кубку англійської ліги (0:2).

У наступному матчі Челсі зіграє з Фулгемом. Гра 18-го туру АПЛ відбудеться 26 грудня.